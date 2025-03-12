Європейська авіакомпанія AirBaltic готова відновити польоти з України після «відкриття неба»

авіакомпанії AirBaltic. Фото: Армія.Inform

Керівництво авіакомпанії AirBaltic чекає на відновлення повітряного сполучення в Україні, щоб повернутися на ринок.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій після зустрічі представників авіаперевізника із заступником міністра Сергієм Деркачем.

Наголошується, що основною темою перемовин став поточний стан цивільної авіації України, можливості підтримки та навчання українських фахівців, аналіз Оцінки ризиків (документа мінімізації ризиків для часткового відкриття повітряного простору).

Цей документ був напрацьований наприкінці минулого року спільно з Мінрозвитку, Украерорухом та військовими і визначає ключові загрози під час часткового відкриття повітряного простору та заходи, необхідні для їх мінімізації.

За словами Сергія Деркача, зараз документ опрацьовується спільно з авіакомпаніями та профільними регуляторами.

«Наразі наш пріоритет у сфері цивільної авіації — це збереження персоналу та придатності інфраструктури аеропортів, забезпечення стабільного функціонування аеронавігації. У той же час, безпека — це основне у питанні відкриття повітряного простору. Без створення безпекових умов відповідні рішення неможливі», — зазначив він.

Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україні протягом шести-восьми тижнів після припинення вогню.

Також авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів з України на тлі заяв президент США Дональда Трампа про завершення війни.