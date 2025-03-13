Через пожежі на Кінбурнській косі постраждало понад 9,7 тисяч га цінних земель

Кінбурнська коса з висоти

На території Кінбурнської коси з початку війни по лютий 2025 року зафіксовано 426 пожеж.

Як повідомили в Національному природному парку «Білобережжя Святослава», від вогню постраждало понад 9739,12 гектарів особливо цінних земель.

З них площа враження пожежами лісових культур, природних лісів та чагарників становить 3596,03 гектарів.

Дані базуються на аналізі інформації зі супутників Sentinel 2, Landsat 8, 9, MODIS Aqua, Modis Terra, VIIRS NOAA 20, VIIRS NOAA 21, VIIRS Suomi SNPP, що проводиться науковцями Національного природного парку.

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Нагадаємо, що через пожежі, спричинені військовими діями 2022-2023 років на Кінбурнській косі, в атмосферу потрапило 5,5 мільйона тонн забруднюючих речовин.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.