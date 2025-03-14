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У чотирьох областях через негоду перебої зі світлом: серед них Миколаївщина

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

У п'ятницю, 14 березня, через негоду залишилися без електропостачання споживачі 18 населених пунктів у чотирьох областях. Серед них і Миколаївська.

Про це повідомило «Укренерго».

«Сильний дощ і пориви вітру вночі зумовили повне або часткове знеструмлення 18 населених пунктів у чотирьох областях — Закарпатській, Чернігівській, Кіровоградській та Миколаївській. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що сьогодні рівень споживання електрики станом на 9:30 був на 6,4% нижчий за показник попереднього дня. Причиною цього енергетики називають ясну погоду майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС.

Крім того, Міністерство енергетики повідомляє, що минулої доби енергетики відновили електропостачання понад 64 тисяч споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

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