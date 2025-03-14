Поліція спростувала затримання підозрюваного у вбивстві активіста в Одесі: його досі розшукують

Фото підозрюваного, оприлюдненого Нацполіцією

Поліція оприлюднила фотографії чоловіка, підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, наразі його розшукують. . Також там спростували інформацію про те, що він здався добровільно.

Як зазначили у Нацполіції пошуки підозрюваного продовжуються.

«Пошуки стрільця тривають. Інформацію про те, що він добровільно здався, не підтверджуємо», — додали правоохоронці.

Нагадаємо, що Національна поліція встановлює обставини вбивства в центрі Одеси, повідомила пресслужба вбивства 14 березня. За даними медіа, вбитий – громадський активіст, лідер громадської організації «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не підтвердив імені загиблого публічно, але назвав вбивство резонансним і повідомив, що до Одеси для розслідування виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.