У понеділок для підприємств діють обмеження електроенергії

Відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 17 березня, по Україні діятимуть обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що обмеження діятимуть з 6:00 до 20:00. Однак обмежень для побутових споживачів не передбачають.

«У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі — завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 березня через негоду без електропостачання були споживачі 18 населених пунктів у чотирьох областях. Серед них і Миколаївська.