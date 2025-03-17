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У понеділок для підприємств діють обмеження електроенергії

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 17 березня, по Україні діятимуть обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що обмеження діятимуть з 6:00 до 20:00. Однак обмежень для побутових споживачів не передбачають.

«У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі — завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 березня через негоду без електропостачання були споживачі 18 населених пунктів у чотирьох областях. Серед них і Миколаївська.

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