У понеділок для підприємств діють обмеження електроенергії
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- Альона Коханчук
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10:11, 17 березня, 2025
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У понеділок, 17 березня, по Україні діятимуть обмеження потужності для бізнесу та промисловості.
Про це повідомляє «Укренерго».
Зазначається, що обмеження діятимуть з 6:00 до 20:00. Однак обмежень для побутових споживачів не передбачають.
«У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі — завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 14 березня через негоду без електропостачання були споживачі 18 населених пунктів у чотирьох областях. Серед них і Миколаївська.
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