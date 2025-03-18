У найближчі години на Миколаївщині очікується пилова буря
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:39, 18 березня, 2025
-
У найближчі години на Миколаївщині та обласному центрі очікується пилова буря, яка збережеться до кінця доби.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що буря збережеться до кінця доби 18 березня. Наразі оголошено про перший рівень небезпечності — жовтий.
Раніше повідомляється, що сьогодні, 18 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без опадів.
Останні новини про: Миколаївщина