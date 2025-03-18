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У найближчі години на Миколаївщині очікується пилова буря

У найближчі години на Миколаївщині та обласному центрі очікується пилова буря, яка збережеться до кінця доби.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що буря збережеться до кінця доби 18 березня. Наразі оголошено про перший рівень небезпечності — жовтий.

Інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорологіїІнфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

Раніше повідомляється, що сьогодні, 18 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без опадів. 

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