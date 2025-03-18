На Миколаївщині прогнозують похолодання: вночі очікується мороз до -6°C
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- Даріна Мельничук
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3:10, 18 березня, 2025
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Сьогодні, 18 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без опадів.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с.
Температура повітря в області коливатиметься від -1° до -6° вночі, а вдень підніметься від +2° до +7°.
У Миколаєві очікується вночі від -1° до -3°, вдень — від +4° до +6°.
Нагадаємо, 14 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.
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