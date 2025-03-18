  • вівторок

    18 березня, 2025

  • 1.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 1.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині прогнозують похолодання: вночі очікується мороз до -6°C

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без опадів. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с. 

Температура повітря в області коливатиметься від -1° до -6° вночі, а вдень підніметься від +2° до +7°. 

У Миколаєві очікується вночі від -1° до -3°, вдень — від +4° до +6°. 

Нагадаємо, 14 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +22°C
Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 14 березня
На Миколаївщині очікується хмарна погода з дощами
Реклама

Читайте також:

новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть купити будівлю для потреб ДЄЗ «Пілот»: у мерії вивчать доцільність придбання

Аліна Квітко
новини

«Це не відповідає реальності», — директорка інтернату на Миколаївщині заперечила те, що евакуйованих дітей не пускали в укриття під час тривог

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція ідентифікувала ще одного росіянина, який знущався над жителями окупованої Миколаївщини

Аліса Мелік-Адамян
новини

У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴41,10 млрд

Анна Гакман

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині очікується хмарна погода з дощами
Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 14 березня
На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +22°C

На відновлення 200 будинків у Посад-Покровському планують витратити більше пів мільярда гривень

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

12 годин тому

На Миколаївщині затримали держвиконавця, його підозрюють у хабарництві

Головне сьогодні