На Миколаївщині прогнозують похолодання: вночі очікується мороз до -6°C

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с.

Температура повітря в області коливатиметься від -1° до -6° вночі, а вдень підніметься від +2° до +7°.

У Миколаєві очікується вночі від -1° до -3°, вдень — від +4° до +6°.

Нагадаємо, 14 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.