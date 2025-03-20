Удар по російському аеродрому «Енгельс» був спецоперацією українських військових

Удар по російському аеродрому «Енгельс». Фото з Telegram-каналів

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил і Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області Росії. З нього російська авіація обстрілювала Україну.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Нагадаємо, що раніше губернатор Саратовської області підтвердив евакуацію населення через пожежу на військовому аеродромі.

За даними українських військових, в районі аеродрому зафіксували пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

«Цей військовий об’єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення», — йдеться в повідомленні.

Генштаб додає, що Сили оборони мають детальну інформацію про стратегічні об’єкти російських військ, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та «вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію російської федерації проти України».

Нагадаємо, що у січні українські військові уразили нафтобазу «Ліскінська», розташовану у Воронезькій області Росії.