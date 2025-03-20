  • четвер

    20 березня, 2025

  • 11.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 11.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Удар по російському аеродрому «Енгельс» був спецоперацією українських військових

Удар по російському аеродрому «Енгельс». Фото з Telegram-каналівУдар по російському аеродрому «Енгельс». Фото з Telegram-каналів

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил і Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області Росії. З нього російська авіація обстрілювала Україну.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Нагадаємо, що раніше губернатор Саратовської області  підтвердив евакуацію населення через пожежу на військовому аеродромі.

За даними українських військових, в районі аеродрому зафіксували пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

«Цей військовий об’єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення», — йдеться в повідомленні.

Генштаб додає, що Сили оборони мають детальну інформацію про стратегічні об’єкти російських військ, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та «вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію російської федерації проти України».

Нагадаємо, що у січні  українські військові уразили нафтобазу «Ліскінська», розташовану у Воронезькій області Росії.

Останні новини про: Збройні сили України (ЗСУ)

Суд Миколаєва дав 10 років інформатору, який передав росіянам дані про військові аеродроми
Російські війська увійшли до міста Суджа в Курській області: тривають бої
У Баштанці спрямують понад ₴31 млн на підтримку ЗСУ
Реклама

Читайте також:

новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман

Останні новини про: Збройні сили України (ЗСУ)

У Баштанці спрямують понад ₴31 млн на підтримку ЗСУ
Російські війська увійшли до міста Суджа в Курській області: тривають бої
Суд Миколаєва дав 10 років інформатору, який передав росіянам дані про військові аеродроми

Теруправління ДБР у Миколаєві повідомило про підозру у держраді чотирьом військовим з Криму

На облаштування меморіалів на кладовищах Миколаєва у 2024 році витратили півмільйона гривень

5 годин тому

На Одещині фіксують тонни мертвого карася на берегу Дністровського лиману: екологи перевіряють воду

Головне сьогодні