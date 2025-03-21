У Миколаївському зоопарку померла 57-річна шимпанзе Амбі

Померла 57-річна шимпанзе Амбі. Фото: Миколаївський зоопарк

У Миколаївському зоопарку померла шимпанзе Амбі, яка була найстаршою. За 20 років життя в зоопарку вона стала однією з улюблениць відвідувачів.

Як повідомили у зоопарку, в неї виявилися вікові захворювання несумісні з життям.

Зазначається, що Амбі народилася в Нідерландах і у 2004 році разом із дочкою та ще двома шимпанзе була передана до Миколаєва. У зоопарку вона виховувала трьох онуків.

«На жаль у нас сьогодні для вас сумна новина — померла старенька бабуся шимпанзе Амбі віком 57 років. В неї виявилися вікові захворювання несумісні з життям. Але вона прожила довге життя, була старожилом нашого зоопарку. Амбі легко можна було відрізнити від інших тварин за характерною позою — вона майже завжди тримала одну руку на голові. В неї був спокійний врівноважений характер без проявів агресії. Смерть Амбі є значною втратою для Миколаївського зоопарку, але пам'ять про неї назавжди залишиться в наших серцях та в історії нашого зоопарку», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку 2025 року планують закласти ще 2 мільйони гривень. Передбачається, що на кінець року готовність об'єкта складатиме 100%.