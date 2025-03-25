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У Миколаєві військовим безкоштовно лікують та протезують зуби

Військовим безкоштовно лікують зуби у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаВійськовим безкоштовно лікують зуби у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській стоматологічній поліклініці № 2 військовослужбовці та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати безкоштовні стоматологічні послуги. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Заступник директора поліклініки Олександр Лобода, розповів, що нещодавно підписали новий договір з Національною службою здоров’я України, тому в Миколаєві продовжують надавати безоплатне протезування та лікування зубів для захисників України, а також для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Він зазначив, що всі витрати компенсує Національна служба здоров’я України. Також за його словами, цього року сума фінансування на одного пацієнта збільшилася.

«На кожну людину виділяється майже 35 тисяч гривень на зубопротезування і близько 25 тисяч гривень на зуболікування та видалення зубів», — повідомив заступник директора стоматологічної поліклініки.

Для того, щоб отримати такі стоматологічні послуги треба звернутися в реєстратуру медзакладу (вулиця Ігорі Бедзая, 86) та надати пакет документів:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідчення учасника бойових дій, або довідка військовослужбовця, або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок бойових дій;
  • заява про надання стоматологічної допомоги.
Військовим безкоштовно лікують зуби у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаВійськовим безкоштовно лікують зуби у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Військовим безкоштовно лікують зуби у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаВійськовим безкоштовно лікують зуби у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Заклад працює з 08:00 до 20:00 з понеділка по п’ятницю і з 09:00 до 15:00 у суботу.

Телефон реєстратури: (0512) 464 362.

Нагадаємо, Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни отримає 50 мільйонів гривень на реконструкцію.

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