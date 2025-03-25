Рада спростила виділення землі під будівництво вишок мобільного зв’язку

Будівництво мереж мобільного зв’язку. Фото прес-служби Київстар

У вівторок, 25 березня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9549, який прискорює будівництво мереж мобільного зв’язку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, тепер оператори зможуть швидше отримувати землю для встановлення базових станцій, скоротивши строки з 6 до 3 місяців. Це дозволить швидше забезпечувати 4G у віддалених регіонах України та вздовж автошляхів.

Особливу увагу приділено відновленню зв’язку на деокупованих територіях, де більшість базових станцій зруйновано через бойові дії. Новий закон дає змогу операторам встановлювати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу, а також швидше будувати нові станції, повертаючи зв’язок та інтернет українцям.

«Наша мета до 2030 року — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Закон допоможе швидше досягти цієї мети. Дякую парламентарям за підтримку, чекаємо на підписання президентом України», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році мобільні оператори поступово відключатимуть 3G-мережі, щоб звільнити ресурси для розвитку 4G.