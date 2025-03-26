«Укрзалізниця» запровадила бонуси для пасажирів після кібератаки

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» оголосила про компенсаційні заходи для пасажирів, які придбали паперові квитки на рейси під час кібератаки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

В рамках цих заходів для пасажирів, які придбали паперові квитки в період хакерської атаки, був введений безкоштовний доступ до платних залів очікування. Крім того, можна отримати безкоштовний чай на борту для пасажирів з придбаними квитками під час кібератаки.

Зазначається, що після відновлення системи будуть запроваджені ще кілька бонусів від «Укрзалізниці» та її партнерів.

В свою чергу, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів, що компанія вирішали скомпенсувати всі незручності для пасажирів.

«Ми завжди боролись, щось спростити й зекономити кожну купівлю вам при купівлі квитка, а тут таке... Тож, подумали з командою і вирішили, що незручності маємо скомпенсувати приємностями!», — відзначив він.

Також компанія повідомила, що сьогодні, 26 березня, відкриє три додаткові каси в Києві, дві у Вінниці та одну у Львові. Всі вони працюватимуть без технічних перерв чи обідів.

Нагадаємо, що 23 березня в IT системі «Укрзалізниці» стався збій. Через це тимчасово було призупинено продаж квитків через застосунок і сайт, а також замовлення послуг і довідкове обслуговування. В «Укрзалізниці» заявили про масштабну таргетовану кібератаку ворога на онлайн-системи.