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Рада деталізувала умови дистанційної роботи: що зміниться

Жінка працює з дому. Фото: YvuЖінка працює з дому. Фото: Yvu

Верховна Рада України внесла зміни до Кодексу законів про працю, деталізувавши умови надомної та дистанційної роботи.

Відповідний законопроєкт підтримали 295 народних депутатів, повідомляє Укрінформ.

Новий закон передбачає, що працівники, які мають дітей віком до 14 років, і які навчаються за дистанційною формою, можуть працювати вдома за погодженням із роботодавцем.

Також уточнили правила службових відряджень для дистанційних працівників. Так, у разі необхідності вони повинні повідомити роботодавця про своє місцезнаходження будь-яким зручним способом.

Особливості направлення у відрядження дистанційних працівників відтепер регулюватимуться трудовим договором.

Раніше повідомлялось, що ринок праці в Україні відновився на 93% після трьох років з початку повномасштабного вторгнення.

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