Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

Олександр Пліткін під час візиту президента Володимира Зеленського до обласної дитячої лікарні, 2023 рік. Фото: Офіс президента

Головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін торік задекларував 731 тисячу гривень заробітної плати. Це на більш ніж на мільйон гривень менше, ніж у 2023 році.

Про це свідчить його декларація у Державному реєстрі декларацій України, пишуть «МикВісті».

Суттєвих змін за рік у декларації посадовця немає. Олександр Пліткін задекларував дві квартири у Миколаєві площею 61,5 метра квадратних та 43,4 метра квадратних. Його дружина Ірина з 2006 року має житловий будинок у Миколаєві — його площа складає 227,6 метра квадратних, а вартість на момент купівлі – 47,6 тисячі гривень.

Головний лікар задекларував автомобіль KIA Сerato 2006 року випуску, який придбав у 2006 році за 87 тисяч гривень.

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За 2024 рік на посаді головного лікаря у обласній дитячій лікарні він заробив 731 тисячу 508 гривень, що в середньому на місяць складало 60 тисяч 959 гривень. Аналогічну заробітну плату отримала і його дружина в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1». Також вони отримали пенсію у понад 370 тисяч гривень на обох.

Іншої інформації щодо заощаджень на банківських рахунках чи готівкою у декларації посадовця не зазначено.

Обласна дитяча лікарня у Миколаєві

У липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський, зокрема, відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

За декілька місяців після цього за місцем роботи та проживання головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у межах кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею: підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Через чотири дні після обшуків заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань медицини Юрій Гранатуров повідомив, що йому невідомо про цю ситуацію. А сам Олександр Пліткін сказав, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Водночас постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проєкт рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

У березні 2025 року адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини), який був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Вона власне показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.