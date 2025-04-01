У Вознесенську лише один заклад відповідає вимогам реформи профосвіти

Учні Вознесенського ліцею «Інсайт». Фото зі сторінки ліцею у Facebook

У Вознесенську тільки один навчальний заклад відповідає вимогам реформи профільної освіти — ліцей «Інсайт». Із наступного навчального року його перенесуть до будівлі в центрі міста.

Як запевнили у мерії, зміна місця розташування має зробити навчання більш комфортним та доступним.

Крім того, там зазначили, що остаточне рішення щодо кількості класів та освітніх профілів ухвалять після аналізу потреб випускників дев'ятих класів.

«З 1 вересня 2025 року ліцей працюватиме за новою адресою: вулиця Соборності, 20 (будівля колишньої школи-інтернату «Обдарованість»). Наразі триває підготовка до передачі будівель на баланс ліцею», — йдеться у повідомленні,

Нагадаємо, що в Україні триває реформа Нової української школи, яка впроваджується і в старшій школі. Відповідно до змін, учні 10-12 класів здобуватимуть освіту в академічних або професійних ліцеях.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 2027 року школярі обиратимуть профіль навчання. Наразі уряд працює над створенням бази для «Профільної» реформи.