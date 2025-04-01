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Опитування: більшість українців вважають, що США втомилися від війни, а Європа підтримує Україну

Більшість опитаних українців переконані, що США втомилися від війни та намагаються тиснути на Київ, аби змусити його піти на поступки Росії. Водночас Європу сприймають як союзника, який прагне завершення війни на умовах, прийнятних для України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Дослідники помітили, що ставлення українців до Заходу залежить від того, про кого саме йдеться — про Європу чи США. Тому респондентам пропонували або загальне запитання про Захід, або конкретизували окремо про Європу та США.

Відповіді на запитання: З яким твердженням щодо підтримки Заходом України Ви згодні більшою мірою? КМІСВідповіді на запитання: З яким твердженням щодо підтримки Заходом України Ви згодні більшою мірою? КМІС

Загальне ставлення до Заходу:

  • 31% опитаних вважають, що Захід втомлюється від війни та тисне на Україну.
  • 62% переконані, що Захід залишається союзником, який підтримує справедливий мир.

Розподіл думок щодо Європи та США:

  • 64% українців вважають, що Європа підтримує Україну та хоче миру на вигідних для неї умовах (не згодні — 28%).
  • 67% респондентів вважають, що США втомилися від війни та тиснуть на Україну задля поступок (протилежної думки — 24%).

Соціологи дійшли висновку, що українці переважно асоціюють Захід саме з Європою, а не зі США.

Окрім цього, опитування показало зростання побоювань щодо політики Дональда Трампа. У грудні 2024 року 31% респондентів вважали, що під його керівництвом Україна може отримати несправедливий мир. Нині ця цифра зросла до 55%.

Інфографіка КМІСІнфографіка КМІС
Інфографіка КМІСІнфографіка КМІС
Інфографіка КМІСІнфографіка КМІС

Слід нагадати, що 78% українців виступають проти вимоги Володимира Путіна про повне відведення Збройних сил України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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