«Монументальне і абсурдне місто»: фотограф показав, як виглядає нова столиця Єгипту, збудована з нуля

Нова адміністративна столиця Єгипту, фото: Йохан Бласберг

Фотограф Йохан Бласберг зробив знімки нової адміністративної столиці Єгипту, яку почали будувати з нуля у 2015 році.

Фотографії оприлюднило архітектурне видання Dezeen.

На світлинах, зроблених на початку року, можна побачити архітектуру, громадські простори та головні об’єкти майбутнього міста, що зводиться за 45 кілометрів на схід від Каїра.

Слід зазначити, що нова столиця, яка досі не має офіційної назви, охоплює площу близько 700 квадратних кілометрів. У майбутньому там планують розмістити президентський палац, парламент і більшість урядових установ. Очікується, що в місті проживатиме понад шість мільйонів людей.

Нова адміністративна столиця Єгипту, фото: Йохан Бласберг

За словами Йохана Бласберга, масштаби забудови вражають. Він назвав місто «монументальним» і зазначив, що воно створює відчуття мізерності перед його величчю.

Фотограф також звернув увагу на відсутність зручностей для пішоходів та нестачу тіні, що є проблемою в умовах спеки, коли температура може перевищувати +35°C.

«Моїм першим враженням було просто розгубленість від абсурдних масштабів цього місця. Воно здається неймовірно авторитарним. Очевидно, що місто було спроєктоване з думкою про безпеку і контроль, що робить будь-яке потенційне повстання майже неможливим», — підсумував фотограф.

Нова адміністративна столиця Єгипту, фото: Йохан Бласберг

Йохан Бласберг зазначив, що архітектура нової столиці поєднує неофараонський стиль із футуризмом та елементами бруталізму. Серед уже зведених об’єктів — гігантський президентський палац, найбільша мечеть Африки, будівля парламенту, урядові комплекси, фінансовий район із найвищим хмарочосом на континенті — Iconic Tower, а також спортивна арена на 93 тисячі місць.

Місто створюється як альтернатива перенаселеному Каїру й має стати новим центром державного управління Єгипту.

Нова адміністративна столиця Єгипту, фото: Йохан Бласберг

Нагадаємо, що у 2020 році «Миколаївський міжнародний аеропорт» планував поновити рейси до Шарм-ель-Шейху (Єгипет). Але на початку березня 2022 року на території Миколаївського міжнародного аеропорту розгорнулися запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупантами.

У 2023 році Миколаївська облрада внесла у свою програму дій відновлення аеропорту. Відновлення підприємства передбачає забезпечення високого рівня безпеки польотів, регулярності рейсів та вдосконалення якості сервісу і культури обслуговування.