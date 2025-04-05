Миколаївська обласна лікарня отримала МРТ, закуплений ще два роки тому

Пацієнт на діагностиці у Вознесенській лікарні. Фото: Вознесенська міськрада

У Миколаївській обласній лікарні з’явився магнітно-резонансний томограф потужністю 1,5 Тесла, який Міністерство охорони здоров’я України придбало ще два роки тому. Подібне обладнання доставили і в медичних закладах Одеси, Львова та Сум.

За інформацією МОЗ, в Україну доставили 17 томографів потужністю 1,5 Тесла, ще п’ять апаратів очікують у чотирьох містах — Львові, Тернополі, Харкові та Житомирі. Загалом у медичних закладах країни знаходяться 23 МРТ, десять із них уже введені в експлуатацію, зокрема й у Вознесенській багатопрофільній лікарні.

Зазначається, що нове обладнання виготовлене німецькою компанією Siemens Healthcare GmbH. МРТ із потужністю 1,5 Тесла дозволяє створювати якісні дво- та тривимірні зображення внутрішніх органів і тканин.

«МРТ дозволяє швидко та якісно проводити дослідження центральної нервової та серцево-судинної систем, черевної порожнини, малого таза, ортопедії, а також мамографічні дослідження», — йдеться у повідомленнію

Нагадаємо, у 2023 році на замовлення МОЗ державне підприємство «Медичні закупівлі України» придбало 28 апаратів: 22 з них — 1,5 Тесла, 6 — 3 Тесла. Обладнання розподілили між медзакладами по всій Україні.