Буданов про акції на підтримку полонених: «Вони шкодять, але я розумію людей»
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- Аліна Квітко
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13:44, 06 квітня, 2025
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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що публічні акції на підтримку українських військовополонених, яких утримує Росія, більше шкодять, ніж допомагають.
Про це він заявив в інтерв’ю на YouTube-каналі Анні Максимчук.
Кирило Буданов зауважив, що рідні намагаються таким чином хоч якось вплинути на ситуацію та відчути, що не сидять склавши руки.
— Акції в підтримку військовополонених шкодять, всі ж знають про це, але з рештою я і людей розумію. Їм треба якось відчувати, що вони щось роблять для того, щоб їхні рідні повернулися. Хоча зрештою вони роблять лише проблеми. Всім це відомо, тому це більше психологічне питання, — зазначив він.
Нагадаємо, у Миколаєві щонеділі відбувається акція-нагадування про військовополонених «Не мовчи! Полон вбиває!».
Також, 8 березня, у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.
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