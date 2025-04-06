Буданов про акції на підтримку полонених: «Вони шкодять, але я розумію людей»

Учасники автопробігу у Миколаєві «Ми – голоси полонених». Фото: МикВісті

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що публічні акції на підтримку українських військовополонених, яких утримує Росія, більше шкодять, ніж допомагають.

Про це він заявив в інтерв’ю на YouTube-каналі Анні Максимчук.

Кирило Буданов зауважив, що рідні намагаються таким чином хоч якось вплинути на ситуацію та відчути, що не сидять склавши руки.

— Акції в підтримку військовополонених шкодять, всі ж знають про це, але з рештою я і людей розумію. Їм треба якось відчувати, що вони щось роблять для того, щоб їхні рідні повернулися. Хоча зрештою вони роблять лише проблеми. Всім це відомо, тому це більше психологічне питання, — зазначив він.

Нагадаємо, у Миколаєві щонеділі відбувається акція-нагадування про військовополонених «Не мовчи! Полон вбиває!».

Також, 8 березня, у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.