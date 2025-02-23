«Був в Оленівці, а тепер два роки у Росії». У Миколаєві пройшов мітинг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

У Миколаєві 23 лютого пройшла акція-нагадування щодо військовополонених. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відбулася чергова щотижнева акція-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти. На сьогоднішній мітинг вийшли понад 100 людей – серед них рідні та близькі захисників, а також небайдужі містяни.

Про це повідомляють «МикВісті».

Учасники акції вкотре наголосили на необхідності прискорення обміну полоненими, повернення зниклих безвісти та привернення уваги до цієї проблеми на державному рівні. Серед них пані Антоніна, яка з квітня 2022 року чекає з полону сина.

— Я знаю, що він у Росії більше двох років. Спочатку він був у Оленівці, а звідти уже два роки майже він у полоні в Росії. Один зі звільнених з його колонії звʼязався із нами. Казав, що страшно голова болить у нього, він перед війною не долікувався. Пішов служити, без ніяких медкомісій, нікого не слухав. А зараз він через тортури ще й втратив слух, — каже матір полоненого.

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Жінка каже, що часто їздить до представництв у Києва, пише звернення із прохання посприяти поверненню військового, але перспектив поки не спостерігає.

— Всі дороги ведуть у Координаційний штаб. Там кажуть чекати, країна над поверненням працює. Тижнями під Радою стояла, здвигів ніяких немає, — додає вона.

Повернення з полону чекають і родичі двох братів, які потрапили до рук російських військових після виходу із заводу Ілліча у Маріуполі.

— З їх камери раніше звільнились хлопці. Розповідали, як вони там. У меншого сильно ноги розпухли, постійно болять. Духом він сильно впав. Більше нічого не чули. Сюди на мітинги виходим, щоб нагадати. Можливо хтось зверне увагу, допоможе у їх поверненні. Не буває дня, щоб ми про них не думали. Ці три роки — це не життя, вони повз мене пройшли, — розповіли рідні.

У Миколаєві 23 лютого пройшла акція-нагадування щодо військовополонених. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 23 лютого пройшла акція-нагадування щодо військовополонених. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 23 лютого пройшла акція-нагадування щодо військовополонених. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 23 лютого пройшла акція-нагадування щодо військовополонених. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 23 лютого пройшла акція-нагадування щодо військовополонених. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 23 лютого пройшла акція-нагадування щодо військовополонених. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 23 лютого пройшла акція-нагадування щодо військовополонених. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, під час крайнього обміну 5 лютого з російського полону вдалося звільнити 25 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь. Під час обміну у січні Україні вдалось повернути вісьмох миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».

Загалом у 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Всього відбулось 11 обмінів.

Зазначимо, що в Миколаєві, як і в більшості міст України, містяни щонеділі виходять на мітинг з нагадуванням про те, що в російському полоні знахоядться тисячі українських військовослужбовців.

«Байдужість — це зброя, яка вбиває українців», «Рабство починається з мовчання. Всюди кричи про полонених», «Поки ви плануєте майбутнє, вони мріють повернутись в теперішнє» — заклики, з якими десятки миколаївців нагадують співгромадянам про полонених внаслідок російської агресії.

Станом на 2024 рік у полоні Російської Федерації перебували майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.