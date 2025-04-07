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Президент Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі

Президент Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі. Ілюстративне фото PixabayПрезидент Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі. Ілюстративне фото Pixabay

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12089, який вносить зміни до Цивільного кодексу для посилення прав добросовісного набувача.

Про це йдеться у картці законопроєкту та у Telegram-каналі руху «Чесно».

Як зазначається у документі, Закон спрямований на захист прав власників нерухомого майна, баланс інтересів держави, громади та приватних власників, а також запобігання додатковим витратам держави через витребування майна.

Рух «Чесно» вказує, що законопроєкт, зокрема, передбачає, що після 10 років незаконного відчуження земель, таких як ліси чи природні зони, держава або громада втрачають право вимагати їх повернення. Якщо суд ухвалить повернення ділянки до 10 років, власнику має бути виплачена компенсація за ринковою вартістю, але втрати держави чи громади не компенсуються.

Як зауважив рух «Чесно», хоча законопроєкт передбачає винятки для земель стратегічного значення, об’єктів критичної інфраструктури, природоохоронного фонду та культурної спадщини, однак містить нюанси, які ускладнюють, або унеможливлюють таке повернення. Також він не враховує, що межі земель природоохоронного фонду чи культурної спадщини часто не визначені чітко і не зафіксовані в Державному земельному кадастрі. У таких випадках держава повністю втрачає механізми повернення цих активів на свою користь.

Активісти руху зазначають, що формулювання закону можуть створити труднощі у поверненні майна на тимчасово окупованих територіях. Наприкінці березня петиція про накладання вето на законопроєкт набрала 25 тисяч голосів.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський очікує, що  під час переговорів з Росією будуть підніматися питання територій, однак Україна не піде на визнання окупованих земель російськими.

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