У Миколаєві на вихідних відбудеться виставка-прилаштування тварин

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування тварин. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві, 13 квітня, відбудеться виставка-прилаштування тварин від «Центру захисту тварин».

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Виставка розпочнеться о 10:00 і триватиме до 14:00 у Каштановому сквері.

Організатори зазначають, що усі тварини — стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

«Якщо плануєте взяти тваринку обов’язково візьміть із собою паспорт та ідентифікаційний код (підходить також застосунок «Дія»)», — йдеться у повідомленні.

Виставку організовує комунальне підприємство «Центр захисту тварин». В ній братимуть участь тварини, які наразі перебувають на території комунального підприємства.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Так, восени минулого року в Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам.