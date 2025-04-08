У Миколаєві на вихідних відбудеться виставка-прилаштування тварин
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- Даріна Мельничук
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18:29, 08 квітня, 2025
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У Миколаєві, 13 квітня, відбудеться виставка-прилаштування тварин від «Центру захисту тварин».
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Виставка розпочнеться о 10:00 і триватиме до 14:00 у Каштановому сквері.
Організатори зазначають, що усі тварини — стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.
«Якщо плануєте взяти тваринку обов’язково візьміть із собою паспорт та ідентифікаційний код (підходить також застосунок «Дія»)», — йдеться у повідомленні.
Виставку організовує комунальне підприємство «Центр захисту тварин». В ній братимуть участь тварини, які наразі перебувають на території комунального підприємства.
Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Так, восени минулого року в Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам.
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