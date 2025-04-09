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Російському військовому, який обливав пальним та погрожував підпалити жительку Снігурівщини, заочно дали 10 років в’язниці

Нагороджений орденом Мужності за участь у «СВО» Максим Уваров, фото: EvocationНагороджений орденом Мужності за участь у «СВО» Максим Уваров, фото: Evocation

Суд визнав винним російського підполковника Максима Уварова, який під час окупації Снігурівського району знущався з цивільних, примушуючи їх співпрацювати. Він заочно отримав 10 років в’язниці.

Про це повідомили у прокуратурі та поліції Миколаївщини.

Зазначається, що засуджений у травні 2022 року в окупованому селищі Снігурівської громади Баштанського району разом з іншими військовослужбовцями РФ викрали 52-річну місцеву жительку, щоб дізнатися про місцевих чоловіків із ЗСУ.

«Окупанти залякували жінку, зав’язували їй очі та змушували ходити «замінованою» територією. Вони обливали її пальним і погрожували підпалити. Після цього постраждалу ув’язнили у приміщенні місцевого відділення поліції, перетвореному на незаконне місце утримання цивільних осіб», — йдеться у повідомленні.

Слухання справи проводилось у порядку спеціального досудового розслідування. Російський підполковник отримав 10 років в’язниці. Вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, що його особу ідентифікували у листопаді минулого року.  Зазначимо, що Максим Уваров у 2022 році був нагороджений орденом Мужності за участь у «СВО».

Також нагадаємо, що житель Снігурівки на Миколаївщині, який з 2014 року воює у складі  розвідувального батальйону «Спарта» під командуванням Арсена Павлова-«Мотороли», приймав участь в окупації рідного міста. Суд заочно дав йому 15 років.

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