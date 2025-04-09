70% працівників ТЦК пішли на фронт з осені 2024 року, — Сухопутні війська

Військові ведуть нотатки. Ілюстративне фото: РБК-Україна

З осені 2024 року близько 70% військовослужбовців, які працювали в територіальних центрах комплектування та не мали обмежень за станом здоров’я, були переведені до бойових частин. У ТЦК прийшла нова хвиля — ветерани з пораненнями, а також цивільні фахівці.

Про це йдеться у відповіді начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка на запит видання «Главком».

У штабі відзвітували, що майже всіх придатних до служби військових із ТЦК перевели на фронт, при цьому конкретну кількість не розголошують із міркувань безпеки, дані подають у відсотках.

«Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову», — заявили в штабі Сухопутних військ.

Крім того, 100% начальників ТЦК були замінені з початку повномасштабного вторгнення, 85% із них мають бойовий досвід.

«В середньому близько 20% від загального складу ТЦК є цивільними співробітниками, котрі не є військовозобов’язаними. Вони працюють у службах забезпечення життєдіяльності центрів (кухарі, бухгалтери, юристи). Щодо начальників ТЦК та СП, то від початку великої війни всі вони без винятку були змінені. За інформацією командування Сухопутних військ, з усіх новопризначених керівників 85 % проходили військову службу в бойових військових частинах та мають бойовий досвід», — повідомляє видання.

Нагадаємо, у Миколаївській області з початку року виписали 151 штраф за порушення правил військового обліку. Всього по Україні відкрито 9 тисяч 658 виконавчих проваджень.