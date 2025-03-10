На Миколаївщині за порушення військового обліку виписали 151 штраф

На Миколаївщині за порушення військового обліку з початку року виписали більше 100 штрафів. Фото: РБК-Україна

У Миколаївській області з початку року виписали 151 штраф за порушення правил військового обліку. Всього по Україні відкрито 9 тисяч 658 виконавчих проваджень.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Попри це, українці не спішать сплачувати штрафи. За результатами минулого року, 23% проваджень досі не погашені, а кожне друге провадження за штрафи, відкриті торік, залишилися без оплати.

Штрафи для порушників військового обліку становлять від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, а для посадових осіб — від 34 тисяч до 59 тисяч гривень. Якщо штраф не сплачений вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців на Дніпропетровщині (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).

Борги за штрафи ТЦК у 2025 році. Скриншот: опендата

Зазначимо, що на початку січня 2025 року Верховна Рада прийняла законопроєкт, який передбачає 50% знижку при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, що в Україні суд вперше за позовом ТЦК позбавив чоловіка водійських прав через порушення правил військового обліку.