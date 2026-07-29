На Миколаївщині за 12 років бізнес отримав 20 постанов за неподання даних про транспорт до ТЦК

На Миколаївщині з 2014 до 2026 року підприємствам винесли 20 постанов за неподання або несвоєчасне подання до ТЦК та СП інформації про транспорт. На Одещині за цей час склали 50 таких постанов, а на Херсонщині — дві.

За даними Опендатабот, загалом український бізнес за такі порушення оштрафували понад 23 мільйони гривень.

Кількість штрафів з 2014 по 2026 рік. Інфографіка: Опендатабот

З 2014 року понад тисячу українських компаній отримали постанови за неподання відомостей про транспорт, що перебуває на їхньому балансі. Водночас 87% усіх санкцій припали на період після початку повномасштабного вторгнення. За цей час постанови отримали 916 посадових осіб, відповідальних за подання звітності, зокрема директорів та бухгалтерів.

До початку повномасштабної війни ТЦК складали в середньому близько 20 постанов на рік. У 2022 році їхня кількість зросла в 1,5 рази, а у 2023-му — майже у шість разів. У 2025 році винесли 278 постанов, а лише за перші п’ять місяців 2026-го — 263.

За перші п’ять місяців 2026 року підприємствам нарахували понад сім мільйонів гривень штрафів. 94% цієї суми вже сплачено або стягнуто примусово.

Кількість постанов за неподання звітів про транспорт до ТЦК. Інфографіка: Опендатабот

Загалом від початку повномасштабної війни бізнес сплатив або з нього примусово стягнули понад 16 мільйонів гривень штрафів — це 83% від загальної суми нарахувань. Для порівняння, за попередні вісім років нарахували 253,3 тисячі гривень штрафів, із яких сплатили або стягнули 189,7 тисячі гривень.

Найбільше постанов із початку повномасштабної війни винесли на Київщині — 173. Далі йдуть Черкащина — 163, Волинь — 89 та Київ — 81. На ці чотири регіони припадає 55% усіх постанов за цей період.

Водночас на Чернігівщині та Сумщині з 2014 року не склали жодної постанови. У Чернівецькій та Луганській областях зафіксували по одному випадку.

Не кожна постанова закінчується штрафом. Якщо посадова особа має поважну причину для неподання звіту, зокрема перебуває на лікуванні, у відрядженні або доглядає за людиною з інвалідністю, — ТЦК може не накладати стягнення. Так, цього року на Житомирщині постанови отримали чотири підприємства, однак усі причини затримки визнали поважними, тому від штрафів їх звільнили.

Сума штрафів за неподання відомостей про транспорт до ТЦК. Інфографіка: Опендатабот

Підприємства двічі на рік: до 20 червня та 20 грудня, повинні подавати до ТЦК та СП інформацію про наявність і технічний стан транспортних засобів. Навіть якщо автомобілів на балансі немає, необхідно подати так званий «нульовий» звіт.

За неподання або несвоєчасне подання таких відомостей посадовцям загрожує штраф від 34 тисячі до 59,5 тисячі гривень.

Раніше повідомлялось, у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки призначили службове розслідування після перевірки представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.