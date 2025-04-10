У Миколаєві запускають додаткові автобуси до кладовища у поминальні дні

У поминальні дні в Миколаєві запускають додаткові автобуси до кладовища. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

З 11 квітня по 11 травня у Миколаєві курсуватимуть два додаткових автобуса до міського кладовища.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївпастранс».

Зазначається, що запускають новий маршрут № 46 «Площа Перемоги — Кладовище (в/ч)».

Рух здійснюватиметься — площа Перемоги, вулиця Космонавтів, вулиця Троїцька, Баштанське шосе, кладовище (в/ч).

Крім цього, курсуватиме маршрут № 48 «вулиця Ігоря Бедзая, буд. 4 (Центральний ринок) — Кладовище (вулиця Автомобільна)».

Автобус здійснюватиме рух — вулиця Ігоря Бедзая, будинок 9, вулиця Рюміна, проспект Центральний, проспект Богоявленський, проспект Миру, вулиця Космонавтів, вулиця Троїцька, вулиця Електронна, вулиця Олександра Янати, вулиця Казарського, вулиця Автомобільна, кладовище.

Розклад автобусного руху, ілюстрація: КП «Миколаївпастранс»

Розклад автобусного руху, ілюстрація: КП «Миколаївпастранс»

Нагадаємо, з 5 квітня у Миколаєві комунальні автобуси № 91 курсуватимуть до зупинки «Кладовище» кожного дня протягом поминальних днів.