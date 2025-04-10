У Миколаєві запускають додаткові автобуси до кладовища у поминальні дні
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- Даріна Мельничук
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18:41, 10 квітня, 2025
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З 11 квітня по 11 травня у Миколаєві курсуватимуть два додаткових автобуса до міського кладовища.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївпастранс».
Зазначається, що запускають новий маршрут № 46 «Площа Перемоги — Кладовище (в/ч)».
Рух здійснюватиметься — площа Перемоги, вулиця Космонавтів, вулиця Троїцька, Баштанське шосе, кладовище (в/ч).
Крім цього, курсуватиме маршрут № 48 «вулиця Ігоря Бедзая, буд. 4 (Центральний ринок) — Кладовище (вулиця Автомобільна)».
Автобус здійснюватиме рух — вулиця Ігоря Бедзая, будинок 9, вулиця Рюміна, проспект Центральний, проспект Богоявленський, проспект Миру, вулиця Космонавтів, вулиця Троїцька, вулиця Електронна, вулиця Олександра Янати, вулиця Казарського, вулиця Автомобільна, кладовище.
Нагадаємо, з 5 квітня у Миколаєві комунальні автобуси № 91 курсуватимуть до зупинки «Кладовище» кожного дня протягом поминальних днів.
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