Автобуси у Миколаєві щоденно курсуватимуть до кладовища у поминальні дні

Комульнальні автобуси, архівне фото «МикВісті»

З 5 квітня у Миколаєві комунальні автобуси № 91 курсуватимуть до зупинки «Кладовище» кожного дня протягом поминальних днів.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївпастранс».

Зазначається, що автобус № 91 (Центральний стадіон — вулиця Костянтина Сергієнка (Балабанівка) курсуватиме до зупинки «Кладовище» щодня з 09:00 до 15:30 до 27 квітня. Потім курсуватиме за звичним графіком, а до кладовища на вихідних.

Раніше «Миколаївпастранс» запустив додаткові автобуси на маршрут № 81 з мікрорайону Намив до Ракетного Урочища.

Нагадаємо, у Миколаєві підвищили вартість проїзду в комунальних автобусах міста, відповідне рішення 26 лютого ухвалив виконком Миколаївської міської ради.