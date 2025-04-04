Автобуси у Миколаєві щоденно курсуватимуть до кладовища у поминальні дні
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- Даріна Мельничук
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17:05, 04 квітня, 2025
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З 5 квітня у Миколаєві комунальні автобуси № 91 курсуватимуть до зупинки «Кладовище» кожного дня протягом поминальних днів.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївпастранс».
Зазначається, що автобус № 91 (Центральний стадіон — вулиця Костянтина Сергієнка (Балабанівка) курсуватиме до зупинки «Кладовище» щодня з 09:00 до 15:30 до 27 квітня. Потім курсуватиме за звичним графіком, а до кладовища на вихідних.
Раніше «Миколаївпастранс» запустив додаткові автобуси на маршрут № 81 з мікрорайону Намив до Ракетного Урочища.
Нагадаємо, у Миколаєві підвищили вартість проїзду в комунальних автобусах міста, відповідне рішення 26 лютого ухвалив виконком Миколаївської міської ради.
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