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У Миколаєві запускають додаткові автобуси на маршрут № 81

Автобуси, архівне фото «МикВісті»Автобуси, архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» запускає додаткові автобуси на маршрут № 81 з мікрорайону Намив до Ракетного Урочища. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що на маршруті збільшують кількість громадського транспорту, аби зменшити інтервал руху у ранковий та вечірній час.

За оновленим розкладом автобуси розпочнуть курсувати з 13 березня.

Розклад автобусного руху, ілюстрація: КП «Миколаївпастранс»Розклад автобусного руху, ілюстрація: КП «Миколаївпастранс»

Нагадаємо, у Миколаєві підвищили вартість проїзду в комунальних автобусах міста, відповідне рішення 26 лютого ухвалив виконком Миколаївської міської ради. 

Також 16 лютого, у Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мікрорайону Матвіївка. До обіду маршрутом встигли скористатися майже одна тисяча пасажирів.

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