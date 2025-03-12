У Миколаєві запускають додаткові автобуси на маршрут № 81
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- Даріна Мельничук
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17:11, 12 березня, 2025
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Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» запускає додаткові автобуси на маршрут № 81 з мікрорайону Намив до Ракетного Урочища.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що на маршруті збільшують кількість громадського транспорту, аби зменшити інтервал руху у ранковий та вечірній час.
За оновленим розкладом автобуси розпочнуть курсувати з 13 березня.
Нагадаємо, у Миколаєві підвищили вартість проїзду в комунальних автобусах міста, відповідне рішення 26 лютого ухвалив виконком Миколаївської міської ради.
Також 16 лютого, у Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мікрорайону Матвіївка. До обіду маршрутом встигли скористатися майже одна тисяча пасажирів.
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