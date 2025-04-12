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На відпочинок дітей пільгових категорій цьогоріч планують витратити ₴16,4 млн з бюджету Миколаєва

Діти їдуть на відпочинок з Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаДіти їдуть на відпочинок з Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

На організацію відпочинку дітей пільгових категорій у 2025 році витратять понад 16 мільйонів гривень з бюджету Миколаєва. Це дозволить відправити на оздоровлення 848 дітей. 

Відповідне рішення 9 квітня ухвалив виконавчий комітет міської ради, пишуть «МикВісті».

Перевагу надаватимуть дітям, які не їздили на оздоровлення у 2024 році, повідомила керівниця служби у справах дітей міської ради Юлія Кравченко. 

— До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відправляють дітей віком від 7 до 17 років. Першочергово відпочинком забезпечуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти наших захисників, діти, в яких один з батьків загинув або зник безвісти в районі проведення бойових дій, діти загиблих на війні, а також діти, батьки яких є переселенцями.

Але якщо в минулому році дитина отримувала відпочинок, в цьому році, якщо буде заявка від учасники бойових дій або дитини-сироти, то перевага буде надана їм, – пояснила Юлія Кравченко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на оздоровлення 1158 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, з бюджету Миколаївської міської ради планують виділити 22,3 мільйона гривень. У 2024 році на оздоровлення 515 дітей з бюджету Миколаєва було виділено 8,5 мільйонів гривень. Тобто, у 2025 році кількість дітей, яких планують оздоровити, зросте більш ніж у два рази.

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