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Українські військові під час риття окопів натрапляють на останки солдатів Другої світової

Ексгумація тіл німецьких солдатів Другої світової війни на колишньому військовому кладовищі, фото: photo-lviv.in.uaЕксгумація тіл німецьких солдатів Другої світової війни на колишньому військовому кладовищі, 2017 рік, фото: photo-lviv.in.ua

Попри те, що з Другої світової війни минуло 80 років, в Україні досі виявляють рештки німецьких військових. Лише минулого року на територіях, де не ведуться бойові дії, знайшли майже 1700 тіл.

Про це в інтерв’ю газеті NOZ повідомив президент німецького «Фольксбунду» — організації, яка займається доглядом за військовими могилами, Вольфґанґ Шнайдерган.

За його словами, щороку до їхнього союзу надходить до 20 тисяч звернень від родичів солдатів, зниклих безвісти під час війни. У 2023 році в Росії знайшли близько 4500 тіл, а в Україні — майже 1700.

Він також зауважив, що офіс організації в Києві тимчасово зачинений. А нинішню ситуацію, коли українські військові натрапляють на останки солдатів часів Другої світової під час риття окопів, назвав «жахливою і абсурдною».

Нагадаємо, що під час зведення фортифікаційних споруд на півдні України військові миколаївської 123-ї бригади територіальної оборони знайшли амфору. Це сталося під час земляних робіт. Знахідку передали до музею «Старофлотські казарми».

Експерти музею встановили, що це корінфська амфора, яка використовувалася у поховальних ритуалах у VI–V століттях до нашої ери. Дослідження місця знахідки підтвердило, що військові натрапили на архаїчний могильник, що має історичну цінність.

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