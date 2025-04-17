В Одесі обіцяють до кінця року змінити головного архітектора: «Оголосимо прозорий конкурс»

Історичний центр Одеси, фото: 34travel

Нового головного архітектора Одеси обіцяють обрати через конкурс до кінця 2025 року.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини, пишуть «МикВісті».

Однак перед цим міська влада збирається впродовж трьох місяців об'єднати два департаменти, створивши один — Департаменту містобудування та земельних відносин, пояснив заступник міського голови Олександр Філатов. Керівник нового департаменту обійматиме також посаду головного архітектора, додав він.

— Ми оголосимо публічний прозорий конкурс на посаду директора новоствореного департамента — головного архітектора міста, як цього вимагає законодавство, — сказав Олександр Філатов.

Однак голова комісії Світлана Осауленко вважає, що ці посади варто розділити, адже керівник Департаменту має бути менеджером, а головний архітектор міста — творчою людиною.

— Я вважаю, що буде більш доцільно розділити посади менеджера та головного архітектора міста. Менеджер — це людина, з якою зручно працювати керівнику, а головний архітектор — це творча людина. Це дає змогу оголосити конкурс і обрати людину, яка живе містом, архітектурою. Частина України живе саме за таким принципом і таке немаленьке місто як Дніпро також розділило ці посади, — вважає Світлана Осауленко.

Хто зараз головний архітектор Одеси?

Донедавна посаду головного архітектора Одеси обіймав Марат Касімов. Однак міський голова відсторонив його від посади до 3 травня 2025 року, оскільки він є фігурантом справи про корупцію.

На початку березня Марата Касімова затримали під час отримання 2 тисяч доларів хабаря в одному з кафе в Одесі. За даними слідства, він вимагав дві тисячі доларів у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт.

Марат Касімов, якого відсторонили від посади головного архітектора Одеси, оскільки він є фігурантом справи про корупцію. Фото: Думська

7 березня Приморський райсуд Одеси ухвалив взяти Марата Касімова під варту на два місяці з можливістю вийти під заставу, а також відсторонив на два місяці від посади.

Марат Касімов почав виконувати обов'язки директора департаменту архітектури та містобудування, а також головного архітектора Одеси 7 жовтня 2023 року. Після його відсторонення ці повноваження передали Надії Новіковій.