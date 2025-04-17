Франція лідирує за кількістю заяв на притулок в ЄС

Франція стала лідером серед країн ЄС за кількістю заявок на отримання притулку. Фото: Getty Images

У лютому 2025 року Франція стала лідером серед країн ЄС за кількістю заявок на отримання притулку.

Як зазначає видання Le Figaro, ці дані було опубліковано Євростатом.

Франція у лютому 2025 року з невеликим відривом обійшла Іспанію та Німеччину, вийшовши на перше місце за кількістю заявок на притулок.

Згідно зі статистикою Євростату, у цих трьох країнах зафіксовано 13065, 12975 і 12775 заявок відповідно.

Попри лідерство Франції, значного зростання кількості заявок не спостерігалося.

Що стосується Німеччини, то за останні пів року кількість заявок значно скоротилася, ймовірно, через зміну міграційної політики уряду. У лютому показники майже удвічі менші порівняно з липнем-жовтнем 2024 року, коли кількість заявок перевищувала 20 тисяч.

Варто зазначити, що дані щодо деяких країн, наприклад, Італії, поки відсутні. У попередні місяці кількість заявок там була співмірна з показниками Франції.

Раніше повідомлялося, що протягом 2024 року 443 тисяч громадян України залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник складав 134 тисячі.