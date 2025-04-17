В Одесі вже пів року простоюють 20 автобусів від Німеччини та Туреччини: чому їх не пускають на маршрути

Автобуси, які Одеса отримала від Туреччини. Фото: Одеська міська рада

Вже більше шести місяців в Одесі не можуть запустити на маршрути 20 автобусів, які місту передали як гуманітарну допомогу Регенсбург та Стамбул.

Про це стало відомо під час засідання сесії Одеської міської ради 16 квітня, пишуть «МикВісті».

Мер Геннадій Труханов пояснив, що запустити у роботу автобуси не можуть через законодавчі перепони. Законодавство забороняє використовувати гуманітарну допомогу для надання послуг з перевезення, а з іншого, їх просто не можна розмитнити жодним іншим чином, адже з 2016 року екологічний стандарт ввезеного в Україну транспорту має бути не нижчим за Євро-5.

Тому міська влада чекає, коли Верховна Рада ухвалили відповідні зміни — законопроєкт №12177-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення в перевезеннях в умовах воєнного стану».

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— Коли ми отримали ці автобуси, то сподівались на те, що Верховна Рада ухвалить відповідні зміни і ми зможемо запустити їх на маршрут, але, на жаль, цього не відбулось до цього часу. Ми знайшли водіїв і готові були це зробити, але вони ж не можуть чекати. Тому чекаємо, може вони прокинуться і нарешті буде цей закон. У нас сьогодні стоять 20 автобусів з Туреччини і Німеччини, які ми не можемо використовувати, — сказав Геннадій Труханов.

Новий транспорт для Миколаєва

У листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.

У грудня минулого року стало відомо, що Миколаїв отримає 30 нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів.

В червні 2023 року Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР. А ще — місто мало отримати сім автобусів від Праги.

У березні 2024 року стало відомо, що уряд розпочав реформу автобусних пасажирських перевезень, яка має на меті поліпшити сервіс для пасажирів та створити сприятливі умови для легальної роботи перевізників.

Тоді ж Миколаїв отримав три нові автобуси у межах програми, яку фінансує уряд Данії через Управління ООН з обслуговування проєктів.

У серпні 2024 року до Миколаєва доставили два сучасні тролейбуси з автономним ходом. Вони обладнанні системою автономного ходу, кондиціювання та пристосовані під перевезення людей на візках.

Читайте статтю «МикВісті» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».