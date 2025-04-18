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Миколаївські комунальники отримали спецавтомобіль від міста-побратима Зіндельфінгена

Миколаїв отримав спеціалізований автомобіль від Зіндельфінгена. Фото: Миколаївська міська радаМиколаїв отримав спеціалізований автомобіль від Зіндельфінгена. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаїв доставили спеціалізований автомобіль, який місту надало місто-побратим Зіндельфінгена.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Автомобіль передали комунальному підприємству «Миколаївські парки». Мер міста Зіндельфінген особисто вручив ключі працівникам. Директор КП Дмитро Чучмай зазначив, що техніка використовуватиметься для потреб підприємства, зокрема, перевезення косарок, які приводять до ладу парки, сквери та вулиці нашого міста.

Миколаїв отримав спеціалізований автомобіль від Зіндельфінгена. Фото: Миколаївська міська радаМиколаїв отримав спеціалізований автомобіль від Зіндельфінгена. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаїв отримав спеціалізований автомобіль від Зіндельфінгена. Фото: Миколаївська міська радаМиколаїв отримав спеціалізований автомобіль від Зіндельфінгена. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаїв отримав спеціалізований автомобіль від Зіндельфінгена. Фото: Миколаївська міська радаМиколаїв отримав спеціалізований автомобіль від Зіндельфінгена. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що минулого року Миколаїв підписав меморандум про співпрацю з містом Зіндельфінген. У серпні 2023 року миколаївські рятувальники отримали від міста гуманітарну допомогу.

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