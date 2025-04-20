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У поліції відзвітували, що спіймали двох браконьєрів, які виловили 60 рибин на Миколаївщині

На Миколаївщині браконьєри наловили риби на понад ₴100 тисяч, фото: НацполіціяНа Миколаївщині браконьєри наловили риби на понад ₴100 тисяч, фото: Нацполіція

У селищі Кам’яна Балка Миколаївської області викрили двох браконьєрів, які ловили рибу під час нерестової заборони. Збитки, завдані екосистемі, попередньо оцінили у понад 100 тисяч гривень.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, це сталося 18 квітня вночі. Під час комендантської години патрульні помітили мікроавтобус, який їхав біля прибережної зони. Під час перевірки виявилося, що водій і пасажир перевозили гумовий човен, сітки та 60 рибин різних видів — серед них карась, окунь, лящ, щука, плотва та білизна.

У чоловік вилучили мікроавтобус, човен і знаряддя лову. Наразі триває досудове розслідування. За скоєне їм загрожує до трьох років увʼязнення.

На Миколаївщині браконьєри наловили риби на понад ₴100 тисяч, фото: НацполіціяНа Миколаївщині браконьєри наловили риби на понад ₴100 тисяч, фото: Нацполіція
На Миколаївщині браконьєри наловили риби на понад ₴100 тисяч, фото: НацполіціяНа Миколаївщині браконьєри наловили риби на понад ₴100 тисяч, фото: Нацполіція
На Миколаївщині браконьєри наловили риби на понад ₴100 тисяч, фото: НацполіціяНа Миколаївщині браконьєри наловили риби на понад ₴100 тисяч, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у Держекоінспекції прозвітували про те, що піймали в нацпарку Одеської області браконьєра, який незаконно виловив «7 особин» бичків та 85 креветок.

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