На Миколаївщині очікується спека та висока пожежна небезпека

Головна вулиця Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

В Миколаївській області 22 квітня прогнозують спекотну погоду. Синоптики попереджають про високі ризики пожеж, особливо на відкритих територіях.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, у Первомайську та Вознесенську очікується п’ятий рівень небезпеки — найвищий. У Баштанці та Миколаєві прогнозується четвертий рівень, а в Очакові — третій.

Інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

В регіоні 22 квітня очікується мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура в області: вночі від +6 до +11°C, а вдень від +20 до +25°.

У Миколаєві вночі очікують від +9 до +11°C, а вдень від +22 до 24°C.

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.