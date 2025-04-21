  • понеділок

    21 квітня, 2025

  • 22.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.7° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині очікується спека та висока пожежна небезпека

Головна вулиця Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Головна вулиця Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

В Миколаївській області 22 квітня прогнозують спекотну погоду. Синоптики попереджають про високі ризики пожеж, особливо на відкритих територіях.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, у Первомайську та Вознесенську очікується п’ятий рівень небезпеки — найвищий. У Баштанці та Миколаєві прогнозується четвертий рівень, а в Очакові — третій.

Інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорологіїІнфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

В регіоні 22 квітня очікується мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура в області: вночі від +6 до +11°C, а вдень від +20 до +25°.

У Миколаєві вночі очікують від  +9 до +11°C, а вдень від +22 до 24°C.

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.

Останні новини про: Миколаївщина

У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів
На Миколаївщині за тиждень народилось 80 малюків
Гімнастка з Миколаєва виборола бронзу на етапі Кубка світу в Баку
Реклама

Читайте також:

новини

«Як не потрапити в пастку фейків»: у Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві православні та католики святкують Великдень

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві біля залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону

Даріна Мельничук
новини

Миколаївський центр катастроф передасть поліції швидку для евакуації поранених правоохоронців на Херсонщині

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

Гімнастка з Миколаєва виборола бронзу на етапі Кубка світу в Баку
На Миколаївщині за тиждень народилось 80 малюків
У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів

У Ватикані помер Папа Римський Франциск

Українки мають народжувати по троє дітей, щоб зберегти населення, — демограф

2 години тому

На Миколаївщині за тиждень народилось 80 малюків

СУСПІЛЬСТВО

Світлана Іванченко

Головне сьогодні