Міноборони впроваджує автоматизацію управління оборонними ресурсами SAP

Міноборони впроваджує автоматизацію управління оборонними ресурсами. Фото: Міноборони

Міністерство оборони у співпраці з Генеральним штабом розпочало роботу над військовою версією автоматизованої системи управління оборонними ресурсами SAP Defence & Security, яка широко використовується в арміях НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До червня цього року профільні підрозділи мають розробити Дорожні карти для трансформації процесів управління оборонними ресурсами, запланованої до 2027 року.

Зазначається, що основна мета проєкту — модернізувати управлінські процеси, замінюючи їх сучасними автоматизованими системами планування та забезпечення військ.

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«Окреме завдання – законодавче врегулювання імплементації оновлених підходів. При трансформації процесів враховуватиметься досвід, набутий ЗСУ під час широкомасштабної війни, а також еталонні процеси країн НАТО, що реалізовані у військовій версії SAP» , — йдеться в повідомленні.

Проєкт підтримує міжнародна команда фахівців, що складається з українських та німецьких спеціалістів корпорації SAP, представників українських оборонних відомств, а також міжнародних партнерів.

Фінансування здійснюється урядами Німеччини та США, а консультативну допомогу надають експерти армій Канади, США, Нідерландів, Німеччини та Польщі.

Також зазначається, що система SAP є основою управління оборонними ресурсами у 28 країнах-членах НАТО. Впровадження SAP в Україні почалося у 2023 році з автоматизації процесів постачання та забезпечення тиловими й військовими службами.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України спростило облік військового майна, дозволивши військовим частинами вести його в електронному вигляді.