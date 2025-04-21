Серед 60 тисяч зниклих безвісти знають про близько 10 тисяч полонених, — МВС
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- Даріна Мельничук
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15:45, 21 квітня, 2025
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В Україні офіційно підтверджено, що близько 10 000 людей перебувають у російському полоні. Загалом зниклими безвісти вважаються понад 60 000 осіб.
Про це заявив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, в інтерв’ю для Суспільного.
«У розшуку перебувають понад 60 000 людей. Щодо близько 10 000 маємо підтвердження, що вони перебувають у полоні», — зазначив Артур Добросердов.
За його словами, інформацію про полонених отримують як через офіційні джерела — зокрема через Міжнародний комітет Червоного Хреста, — так і через неофіційні канали.
«Основні неофіційні джерела інформації — свідчення тих, хто повернувся з неволі й пошук по OSINT. Окремі громадяни РФ, військові, викладають в інтернет інформацію, з якої ми фіксуємо факт перебування людей у полоні», — сказав Артур Добросердов.
Тому завдяки цим неофіційним джерелам вдалося встановити місцезнаходження понад 1 500 зниклих. Проте багато випадків перебування людей у полоні ще не підтверджені офіційно, і це залишається серйозною проблемою.
Нагадаємо, протягом більш ніж трьох років повномасштабної війни Україні вдалося визволити з російського полону 4306 захисників і цивільних осіб.
Також 19 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 277 українських захисників, зокрема військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники
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