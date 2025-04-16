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Україна повернула з російського полону 4306 людей за час повномасштабної війни

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир ЗеленськийВійськовополонені, яких повернули до України. Фото: Володимир Зеленський

Протягом більш ніж трьох років повномасштабної війни Україні вдалося визволити з російського полону 4306 захисників і цивільних осіб.

Про це повідомляє голова Служби безпеки України Василь Малюк.

«Робота з пошуку та звільнення полонених триває безперервно. Кожен із нас усвідомлює її важливість і несе відповідальність за результат. Ми робимо все можливе, щоб виконати завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленським, — повернути додому всіх українців, які перебувають у полоні. Вже понад три роки війни, і за цей час нам вдалося звільнити 4306 наших громадян», — зазначив Василь Малюк.

Він також додав, що слідчі СБУ проводять всі необхідні процесуальні дії щодо військовополонених, які брали участь у бойових діях на боці Збройних сил РФ і потрапили в полон до Сил оборони, серед яких нещодавно були і громадяни Китайської Народної Республіки.

Раніше у Донецькій області українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Нагадаємо, 19 березня, з російського полону повернулися 175 українських військових, серед яких є й воїни з Миколаївщини.

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