З полону звільнили 175 військових, серед них воїни з Миколаївщини

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 19 березня, з російського полону повернулися 175 українських військових, серед яких є й воїни з Миколаївщини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них — важкопоранені бійці та військові, яких Росія незаконно переслідувала. Усім звільненим буде надана невідкладна медична та психологічна допомога.

«Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках — у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. Україна пам’ятає кожного й кожну з наших героїв, і ми обов’язково повернемо всіх наших людей додому», — написав він.

Зеленський подякував усім, хто працював над цим обміном, а особливо Об’єднаним Арабським Еміратам.

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: Володимир Зеленський

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 175 на 175, який обговорювали під час телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Путін.

Нагадаємо, що у лютому цього року з російського полону вдалося звільнити 25 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь.