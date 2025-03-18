Президент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 175 на 175.

Про це він повідомив на брифінгу, пише УП.

Як відомо, сьогодні, 18 березня, під час телефонної розмови Президент РФ Володимир Путін повідомив президенту США Дональду Трампу, що в середу Росія та Україна здійснять обмін полоненими за схемою 175 на 175.

«Я знав про цей обмін – і від Служби безпеки, і від ГУР, я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий обмін, але в будь-якому випадку, обміни – це прекрасно для України», – сказав він.

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.