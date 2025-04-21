Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта
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- Аліна Квітко
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17:12, 21 квітня, 2025
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У центральній частині Одеси планують встановити чотири нові модульні громадські вбиральні. Йдеться про Соборну площу, Міський сад, Приморський бульвар та проспект Українських Героїв. Вбиральні будуть інклюзивними, з доступом для людей з інвалідністю та сучасним інженерним оснащенням.
Про це йшла мова на засіданні сесії міської ради, 16 квітня, пишуть «МикВісті».
Об’єкти встановлять у межах зони ЮНЕСКО, де вже діє постійне патрулювання з боку Нацполіції та муніципальної варти. Крім того, кожен модуль облаштують зовнішніми камерами відеоспостереження, підключеними до міської системи «Безпечне місто».
— Такі речі коштують дорого, але вони потрібні місту. Програма варта підтримки. Але що з охороною? Ми купимо, встановимо — а як вони функціонуватимуть далі? Потрібна якась система адміністрування, щоб ці об’єкти не повторили долю ліфта на Приморському бульварі, який швидко вийшов з ладу через вандалізм.Ми якось передбачаємо, що чи там наша муніципальна варта, чи там можливо буде якась людина адмініструвати цей кожного громадського вбиральню, — запитав депутат Роман Сеник.
За словами заступниці міського голови Ганни Позднякової, кожен туалет буде під постійним наглядом. Також планується провести конкурс на технічне обслуговування, адже конструкції оснащені електронікою й потребують оперативної підтримки.
— Дійсно, ми не можемо передбачити всі акти вандалізму і безвідповідального ставлення до нашого спільного майна. Але якщо ми говоримо конкретно про ці перші чотири об'єкти, то вони встановлюються в історичному ареалі, в зоні ЮНЕСКО, де на постійній основі здійснюється патрулювання і Національною поліцією, і муніципальною вартою. Звісно, будемо просити колег звертати увагу на ці об'єкти. Оскільки модулі сучасні, з великою кількістю електроніки, то буде проведено ще конкурс на обслуговування, щоб уникати простоїв. Також уже відпрацьовано пониження тротуарів у місцях встановлення, щоб забезпечити безбар’єрний доступ, — сказала Ганна Позднякова.
Нагадаємо, в цьому році на трамвайному маршруті «Північ-Південь», який з'єднує найбільш віддалені райони Одеси, облаштовують дев'ять зупинок для маломобільних пасажирів.
Крім того, депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець вважає, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.
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