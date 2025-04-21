Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта

Громадська вбиральня в Києві. Ілюстративне фото: КП «Київводфонд»

У центральній частині Одеси планують встановити чотири нові модульні громадські вбиральні. Йдеться про Соборну площу, Міський сад, Приморський бульвар та проспект Українських Героїв. Вбиральні будуть інклюзивними, з доступом для людей з інвалідністю та сучасним інженерним оснащенням.

Про це йшла мова на засіданні сесії міської ради, 16 квітня, пишуть «МикВісті».

Об’єкти встановлять у межах зони ЮНЕСКО, де вже діє постійне патрулювання з боку Нацполіції та муніципальної варти. Крім того, кожен модуль облаштують зовнішніми камерами відеоспостереження, підключеними до міської системи «Безпечне місто».

— Такі речі коштують дорого, але вони потрібні місту. Програма варта підтримки. Але що з охороною? Ми купимо, встановимо — а як вони функціонуватимуть далі? Потрібна якась система адміністрування, щоб ці об’єкти не повторили долю ліфта на Приморському бульварі, який швидко вийшов з ладу через вандалізм.Ми якось передбачаємо, що чи там наша муніципальна варта, чи там можливо буде якась людина адмініструвати цей кожного громадського вбиральню, — запитав депутат Роман Сеник.

За словами заступниці міського голови Ганни Позднякової, кожен туалет буде під постійним наглядом. Також планується провести конкурс на технічне обслуговування, адже конструкції оснащені електронікою й потребують оперативної підтримки.

— Дійсно, ми не можемо передбачити всі акти вандалізму і безвідповідального ставлення до нашого спільного майна. Але якщо ми говоримо конкретно про ці перші чотири об'єкти, то вони встановлюються в історичному ареалі, в зоні ЮНЕСКО, де на постійній основі здійснюється патрулювання і Національною поліцією, і муніципальною вартою. Звісно, будемо просити колег звертати увагу на ці об'єкти. Оскільки модулі сучасні, з великою кількістю електроніки, то буде проведено ще конкурс на обслуговування, щоб уникати простоїв. Також уже відпрацьовано пониження тротуарів у місцях встановлення, щоб забезпечити безбар’єрний доступ, — сказала Ганна Позднякова.