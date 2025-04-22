По Україні знову почав зростати рівень енергоспоживання
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- Альона Коханчук
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12:31, 22 квітня, 2025
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В Україні 22 квітня після кількох днів зниження знову зріс рівень споживання електроенергії.
Про це повідомило «Укренерго».
Станом на 9:30 рівень споживання був на 5,1% вищим, ніж у попередній день — понеділок. Це пов’язано з традиційним зростанням енергоспоживання на початку робочого тижня та після святкового періоду.
21 квітня максимальний рівень споживання був зафіксований у вечірні години, і він виявився на 9,9% нижчим за аналогічний показник у п’ятницю. Експерти пояснюють це потеплінням та неробочим святковим днем у багатьох установах та організаціях.
«Укренерго» закликає громадян використовувати потужні електроприлади в період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 18:00.
Нагадаємо, що 22 квітня у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишилась без електропостачання.
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