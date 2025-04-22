По Україні знову почав зростати рівень енергоспоживання

Зріс рівень споживання електроенергії. Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні 22 квітня після кількох днів зниження знову зріс рівень споживання електроенергії.

Про це повідомило «Укренерго».

Станом на 9:30 рівень споживання був на 5,1% вищим, ніж у попередній день — понеділок. Це пов’язано з традиційним зростанням енергоспоживання на початку робочого тижня та після святкового періоду.

21 квітня максимальний рівень споживання був зафіксований у вечірні години, і він виявився на 9,9% нижчим за аналогічний показник у п’ятницю. Експерти пояснюють це потеплінням та неробочим святковим днем у багатьох установах та організаціях.

«Укренерго» закликає громадян використовувати потужні електроприлади в період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, що 22 квітня у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишилась без електропостачання.