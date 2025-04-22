  • вівторок

    22 квітня, 2025

  • 22.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 22.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

По Україні знову почав зростати рівень енергоспоживання

Відключення електроенергії. Ілюстративне фото з відкритих джерелЗріс  рівень споживання електроенергії. Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні 22 квітня після кількох днів зниження знову зріс рівень споживання електроенергії.

Про це повідомило «Укренерго».

Станом на 9:30 рівень споживання був на 5,1% вищим, ніж у попередній день — понеділок. Це пов’язано з традиційним зростанням енергоспоживання на початку робочого тижня та після святкового періоду.

21 квітня максимальний рівень споживання був зафіксований у вечірні години, і він виявився на 9,9% нижчим за аналогічний показник у п’ятницю. Експерти пояснюють це потеплінням та неробочим святковим днем у багатьох установах та організаціях.

«Укренерго» закликає громадян використовувати потужні електроприлади в період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, що 22 квітня у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишилась без електропостачання.

Останні новини про: Укренерго

«Укренерго» запустило мобільний застосунок, який повідомляє про відключення світла
У чотирьох областях через негоду перебої зі світлом: серед них Миколаївщина
У понеділок для підприємств діють обмеження електроенергії
Реклама

Читайте також:

новини

Затори на в’їзді та виїзді з міста: на Варварівському мосту вивернуло металеву пластину

Аліна Квітко
новини

Два роки без ремонту після обстрілів: у Миколаєві жителі скаржаться на аварійні під'їзди

Світлана Іванченко
новини

Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта

Аліна Квітко
новини

«Як не потрапити в пастку фейків»: у Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів

Аліна Квітко

Останні новини про: Укренерго

У понеділок для підприємств діють обмеження електроенергії
У чотирьох областях через негоду перебої зі світлом: серед них Миколаївщина
«Укренерго» запустило мобільний застосунок, який повідомляє про відключення світла

У Миколаєві відмінили тендер на ремонт адмінбудівель та гаражів за ₴15,5 млн

Російські війська атакували Запоріжжя: є поранені і загибла

3 години тому

Водоканал шукає підрядника, який за ₴13,9 млн відновлюватиме дороги після ремонту мереж у Миколаєві

Головне сьогодні