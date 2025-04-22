Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 22 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Миру;

вул. Космонавтів;

вул. Велика Морська;

вул. Аркасівська;

вул. А. Покровського.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Сухопутних Військ України;

вул. Променева;

вул. С. Цвєтка;

пров. 3 Інгульський;

вул. Інгульська;

вул. Карла Кнорре;

вул. Піщана;

пров. 1 Інгульский;

вул. Архитектора Старова;

пров. 2 Інгульський;

пр. Героїв України;

пров. Зоряний;

вул. Одеська;

вул. Софіївська;

вул. Віталія Белінського;

вул. Левського;

вул. Матко-Тернівська;

вул. Втората;

вул. Вокзальна;

пров. 1 Вокзальний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.