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Фінансова грамотність: підлітки Миколаївщини та Одещини показали одні з найнижчих результатів

Підліток вкладає кошти до скарбнички. Ілюстративне фото: Getty ImagesПідліток вкладає кошти до скарбнички. Ілюстративне фото: Getty Images

Учні десятих класів Миколаївської та Одеської областей показали одні з найнижчих результатів у дослідженні фінансової грамотності, що вперше провели Національний банк України та Junior Achievement Ukraine.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, середній результат по країні — 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною шкалою.

Найкращі результати у Дніпропетровській (57,4%), Івано-Франківській (53,7%) областях і столиці (50,4%). Серед найгірших — Кіровоградська (37,4%), Миколаївська (39,7%) та Одеська (41,8%) області.

Скриншот з презентації досліджень НацбанкуСкриншот з презентації досліджень Нацбанку

Дослідження провели у квітні 2024 року Національний банк України спільно з громадською організацією Junior Achievement Ukraine. Участь взяли 3139 учнів віком від 14 до 17 років із 97 шкіл у 19 областях України та Києва.

Жоден із учасників не виконав усі кейсові завдання на 100%. Загалом тести включали 21 практичну ситуацію на основі міжнародної методики PISA та 20 додаткових питань для аналізу.

Дослідження також показали, що дівчата мають трохи вищі результати (47,4%) у порівнянні з хлопцями (45,6%). Учні з міст відповіли правильно у середньому на 48% завдань, тоді як сільські — лише на 40%. Найнижчі бали демонструють діти з родин із низьким соціально-економічним статусом.

Разом з тим, фінансова грамотність зростає завдяки практичному досвіду — плануванню витрат, веденню бюджету, заощадженню, розмовам із батьками про гроші та самостійному навчанню.

Понад 77% підлітків висловили думку, що фінансову грамотність необхідно викладати в школі як окремий предмет. Відповідно до планів Міністерства освіти, з 2025–2026 навчального року курс «Підприємництво і фінансова грамотність» стане обов’язковим для всіх восьмих класів, а згодом — і для дев’ятих. У 2027 році заплановано повторне дослідження для оцінки прогресу.

Скриншот з презентації досліджень НацбанкуСкриншот з презентації досліджень Нацбанку

Як зазначила директорка Департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко, першими вчителями фінансової поведінки для дітей стають батьки, і саме в родині формується базове ставлення до грошей.

— Фінансова грамотність українських підлітків перебуває на критично низькому рівні. Шкільний курс «Підприємництво і фінансова грамотність» має потенціал суттєво змінити ситуацію. Однак не менш важливу роль відіграють батьки. Для дітей поведінка батьків із грошима є прикладом для наслідування, саме вдома вони отримують свої перші фінансові уроки, — наголосила Юлія Євтушенко.

Нагадаємо, що у школах Миколаївщини бракує молодих педагогів, а в селах вчителі викладають по кілька предметів.

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