Освіта Миколаївщини: у школах бракує молодих педагогів, а в селах вчителі викладають по кілька предметів

Кадрові виклики освіти Миколаївщини: гендерна нерівність, дефіцит кадрів та старіння складу. Фото: архів «МикВісті»

У школах Миколаївської області спостерігається значна гендерна нерівність серед вчителів. Жінки переважають на більшості предметів, за винятком фізичної культури та «Захисту України».

Про це свідчать дані, наведені в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, повідомляють «МикВісті».

Загалом 21 з 52 територіальних громад Миколаївської області школи повністю укомплектовані педагогічними кадрами.

У сільській місцевості кадровий дефіцит відчувається найбільше — через брак фахівців вчителі часто змушені викладати одразу кілька предметів, нерідко більше трьох.

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Крім того, відзначається тенденція до старіння педагогічного складу. Майже у всіх предметах середній вік учителів поступово зростає. Але значна частина педагогів області має вищу кваліфікаційну категорію.

Заробітна плата вчителів у 2024 році

Як відомо, депутати міської ради планують звернутися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з закликом підвищити до заробітну плату вчителям у Миколаєві. Там зазначається, що з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 7100 гривень до 8000 гривень. Однак наразі зарплатня педагогів є нижчою за мінімально встановлену.

Система оплати праці освітян передбачає базову ставку та певні надбавки. На розмір заробітної плати педагогічних працівників впливають:

Надбавки за стаж роботи (вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих); Престижність праці (від 5% до 30%); Класне керівництво, перевірка учнівських робіт; Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.

Залежно від наявності тих чи тих надбавок і доплат та їхнього розміру учителі отримуватимуть різну заробітну плату.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий початку оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.

Однак згодом він сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.

Водночас у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

А через відтік школярів у Миколаєві вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через, як повідомлялось, це частину вчителів доведеться скоротити.

Разом з тим, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.