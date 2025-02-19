Освіта Миколаївщини: у школах бракує молодих педагогів, а в селах вчителі викладають по кілька предметів
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- Аліна Квітко
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9:44, 19 лютого, 2025
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У школах Миколаївської області спостерігається значна гендерна нерівність серед вчителів. Жінки переважають на більшості предметів, за винятком фізичної культури та «Захисту України».
Про це свідчать дані, наведені в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, повідомляють «МикВісті».
Загалом 21 з 52 територіальних громад Миколаївської області школи повністю укомплектовані педагогічними кадрами.
У сільській місцевості кадровий дефіцит відчувається найбільше — через брак фахівців вчителі часто змушені викладати одразу кілька предметів, нерідко більше трьох.
Крім того, відзначається тенденція до старіння педагогічного складу. Майже у всіх предметах середній вік учителів поступово зростає. Але значна частина педагогів області має вищу кваліфікаційну категорію.
Заробітна плата вчителів у 2024 році
Як відомо, депутати міської ради планують звернутися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з закликом підвищити до заробітну плату вчителям у Миколаєві. Там зазначається, що з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 7100 гривень до 8000 гривень. Однак наразі зарплатня педагогів є нижчою за мінімально встановлену.
Система оплати праці освітян передбачає базову ставку та певні надбавки. На розмір заробітної плати педагогічних працівників впливають:
- Надбавки за стаж роботи (вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих);
- Престижність праці (від 5% до 30%);
- Класне керівництво, перевірка учнівських робіт;
- Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.
Залежно від наявності тих чи тих надбавок і доплат та їхнього розміру учителі отримуватимуть різну заробітну плату.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий початку оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.
Однак згодом він сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.
Водночас у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.
А через відтік школярів у Миколаєві вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через, як повідомлялось, це частину вчителів доведеться скоротити.
Разом з тим, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.
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