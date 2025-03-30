На Херсонщині партизани знищили російську систему РЕБ
-
- Альона Коханчук
-
•
-
12:23, 30 березня, 2025
-
На Херсонщині у ніч на 29 березня рух опору знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Лорандит».
«Окупанти використовують «Лорандит» для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 21 березня українські Повітряні сили завдали удару по зведеній роті забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Останні новини про: Херсонщина