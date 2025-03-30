  • неділя

    30 березня, 2025

  • 10.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині партизани знищили російську систему РЕБ

Комплекс радіоелектронної боротьби «Лорандит». Фото: АрміяInformКомплекс радіоелектронної боротьби «Лорандит». Фото: АрміяInform

На Херсонщині у ніч на 29 березня рух опору знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

За розвідувальними ознаками, знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Лорандит».

«Окупанти використовують «Лорандит» для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 21 березня українські Повітряні сили завдали удару по зведеній роті забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ у Дніпрянах на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Останні новини про: Херсонщина

Кікбоксер з Херсонщини виборов бронзу на чемпіонаті України
На Херсонщині через російські удари поранені девʼятеро людей
У Херсоні внаслідок атаки російського БПЛА сталася пожежа у багатоповерхівці
Реклама

Читайте також:

новини

Перша «Книгарня «Є» у Миколаєві: у центрі міста відкрилася 90-та локація мережі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Фермеру з Миколаївщини розмінували понад 1 тис. га землі за два роки

Анна Гакман
новини

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

Аліна Квітко
новини

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа

Останні новини про: Херсонщина

У Херсоні внаслідок атаки російського БПЛА сталася пожежа у багатоповерхівці
На Херсонщині через російські удари поранені девʼятеро людей
Кікбоксер з Херсонщини виборов бронзу на чемпіонаті України

Нові тарифи на воду у Первомайську: депутати не змогли скасувати підвищення

Україна знову перейшла на «літній» час

Російський безпілотник пошкодили у Харкові військовий госпіталь та житлові будинки, — Генштаб

Актор з Миколаєва Рудинський отримав звання Заслуженого артиста України