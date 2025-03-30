  • неділя

    30 березня, 2025

  • 9.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 9.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна знову перейшла на «літній» час

Зміна часу. Фото: Getty imagesЗміна часу. Фото: Getty images

У ніч на 30 березня о 03:00 Україна перейшла на літній час, перевівши годинники на одну годину вперед.

Це передбачено постановою уряду «Про порядок обчислення часу на території України».

Перехід на літній час зазвичай відбувається в останню неділю березня, і цього року він припав на ніч із 29 на 30 березня.

Повернення на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня о 4:00 ранку — тоді годинники переводять на годину назад.

Нагадаємо, що у 2024 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову від переведення годинників, зокрема остаточний перехід на зимовий час із 27 жовтня 2024 року. Проте президент Володимир Зеленський не підписав цей законопроєкт. Таким чином, традиція переведення годинників залишається актуальною.

 

Останні новини про: Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила реформу оплати праці на державній службі
Рада підтримала законопроєкт про відповідальність про покарання керівників ТЦК та ВЛК за протиправну мобілізацію
Рада деталізувала умови дистанційної роботи: що зміниться
Реклама

Читайте також:

новини

Перша «Книгарня «Є» у Миколаєві: у центрі міста відкрилася 90-та локація мережі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Фермеру з Миколаївщини розмінували понад 1 тис. га землі за два роки

Анна Гакман
новини

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

Аліна Квітко
новини

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа

Останні новини про: Верховна Рада

Рада деталізувала умови дистанційної роботи: що зміниться
Рада підтримала законопроєкт про відповідальність про покарання керівників ТЦК та ВЛК за протиправну мобілізацію
Верховна Рада ухвалила реформу оплати праці на державній службі

Російські дрони атакували Харків: є загиблий і поранений

Міноборони України створило управління космічної політики

Фермеру з Миколаївщини розмінували понад 1 тис. га землі за два роки