Україна знову перейшла на «літній» час

Зміна часу. Фото: Getty images

У ніч на 30 березня о 03:00 Україна перейшла на літній час, перевівши годинники на одну годину вперед.

Це передбачено постановою уряду «Про порядок обчислення часу на території України».

Перехід на літній час зазвичай відбувається в останню неділю березня, і цього року він припав на ніч із 29 на 30 березня.

Повернення на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня о 4:00 ранку — тоді годинники переводять на годину назад.

Нагадаємо, що у 2024 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову від переведення годинників, зокрема остаточний перехід на зимовий час із 27 жовтня 2024 року. Проте президент Володимир Зеленський не підписав цей законопроєкт. Таким чином, традиція переведення годинників залишається актуальною.