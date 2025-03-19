У миколаївських школах встановлюють інтерактивні дошки з інформацією про випускників, які захищають країну
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- Альона Коханчук
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12:14, 19 березня, 2025
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У Миколаєві запустили пілотний проєкт із встановлення у навчальних закладах міста інтерактивних дошок з інформацією про випускників, які наразі захищають державу та тих, хто загинув у російсько-українській війні.
Як повідомили у Миколаївській міській раді, першу таку дошку вже встановлено в ліцеї №55.
«Надзвичайно важливо виховувати молоде покоління, яке розумітиме, якою ціною дається наша свобода. Найближчим часом у нас є план, щоб в кожному навчальному закладі з'явилися такі дошки, які повідомлятимуть учнів про те, які героїчні люди навчались в їх школі», — зазначив Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що у Миколаєві також встановлені електронні книги пам’яті. У них зберігається інформація про загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вони розміщені біля двох ЦНАПів у місті.
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